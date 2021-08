L’Italia vince l’oro nella vela ma perde una posizione: il medagliere aggiornato delle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

Giornata tutto sommato positiva per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, con un oro conquistato da Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela e un’altra medaglia prenotata dalla squadra di inseguimento maschile di ciclismo su pista. Sale dunque il bottino azzurro ai Giochi, ma la delegazione italiana perde una posizione a causa del doppio oro conquistato dalla Nuova Zelanda che si piazza all’undicesimo posto davanti all’Italia. La top-ten non è comunque lontana per gli azzurri, che puntano tutto sul ciclismo domani per scalare ulteriori posizioni.