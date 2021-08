L’argento di Vanessa Ferrari non basta all’Italia per difendere la top-ten: il medagliere aggiornato delle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

Una sola medaglia per l’Italia al termine di questa giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo, la conquista Vanessa Ferrari nella gara individuale del corpo libero di ginnastica artistica. Un argento che porta il bottino della delegazione azzurra ai Giochi a quota 28, un numero che varrebbe la settima posizione nel medagliere ma che al contrario vede l’Italia in undicesima piazza per gli ori conquistati, meno rispetto alle prime dieci. In testa rimane la Cina con ben 62 podi olimpici, seguita dagli Stati Uniti e dal Giappone padrone di casa.