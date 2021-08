Un doppio successo che vale… oro, l’Italia rientra in top-ten: il medagliere aggiornato delle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

Giornata pazzesca per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, le finali di atletica si chiudono con un doppio oro che permette alla delegazione azzurra di balzare nella top-ten del medagliere. Gimbo Tamberi e Marcell Jacobs vincono rispettivamente le gare di salto in alto e 100 metri, regalando agli italiani dei sorrisi enormi. Il bottino azzurro sale così quota 27 medaglie in queste Olimpiadi, di cui 4 ori e 8 argenti oltre ai 15 bronzi. Un numero destinato a salire nei prossimi giorni, magari con altri ori che potrebbero permettere all’Italia di continuare a risalire la classifica.