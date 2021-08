Maverick Vinales con Aprilia nel 2022, c’è l’accordo! Trovata una nuova squadra dopo l’addio a Yamaha

SportFair

Manca l’ufficialità delle parti, ma MAvericl Vinales ha trovato una nuova ‘casa’ per la prossima stagione dopo l’addio anticipato a Yamaha. Lo spagnolo ed il team di Iwata si sono detti addio ormai qualche settimana fa, interrompendo in anticipo il contratto di Vinales, che a fine stagione non sarà più un pilota Yamaha.

Entrambe le parti, dunque, si sono messe subito al lavoro per il futuro: Yamaha per trovare il sostituto di Vinales, che sarà Morbidelli, ed il pilota spagnolo per trovare un nuovo team.

Secondo quanto annunciato oggi dai colleghi di Sky, sembra che Vinales abbia finalmente trovato il team per la prossima stagione: c’è infatti l’accordo con Aprilia. Si tratta di un contratto annuale, con un ingaggio inferiore rispetto a quello Yamaha.