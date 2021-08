WWE, la match card di SummerSlam: da Reigns e Cena a Lashley vs Golberg

SportFair

SummerSlam, il più grande evento dell’estate in casa WWE, è ormai alle porte. In onda sul WWE Network nella notte italiana fra sabato 21 e domenica 22 agosto, direttamente dall’Allegiant Stadium di Las Vegas. Un evento che si preannuncia imperdibile e ricco di colpi di scena. Ecco la match card del Biggest Party of the Summer.

WWE Universal Championship – Roman Reigns vs John Cena

La sfida fra due titani, fra due simboli di due epoche diverse. Reigns, ormai vicinissimo a completare un anno intero da Universal Champion, sta dominando a SmackDown, ma John Cena è tornato e fa sul serio, a caccia del 17° titolo da campione del mondo. Due icone a confronto, in uno dei match potenzialmente più importanti della storia.

WWE Championship – Bobby Lashley vs Goldberg

Il regno da dominatore assoluto di Raw di Bobby Lashley è giunto al suo punto di svolta. The All Mighty è stato sfidato da un campione che ha fatto la storia come Goldberg, che vuole riprendersi ancora una volta la corona. In una sfida fra colossi, per un inedito assoluto, c’è tantissimo hype.

Single Match – Edge vs Seth Rollins

Rollins è costato lo Universal Title ad Edge, interferendo nel suo match con Roman Reigns. Ora, in un altro inedito assoluto, the Rated-R Superstar cerca il riscatto. Un match che potrebbe rubare la scena fra due assoluti artisti del ring.

WWE SmackDown Women’s Championship – Bianca Belair vs Sasha Banks

Bianca Belair ha superato Bayley, Carmella e tante altre avversarie di livello, ma ora Sasha Banks è tornata. The Boss ha ceduto il suo titolo a WrestleMania 37, ma ora è tornata per riprendersi quello che le spetta. Non c’è più il clima amichevole di 4 mesi fa, adesso fra Sasha e Bianca è una vera rivalità.

Questo e tanto altro per uno degli eventi più importanti in casa WWE.