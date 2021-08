Martinator l’ha fatto di nuovo! Seconda pole consecutiva in Austria: Jorge ci ha preso gusto

SportFair

Martinator è tornato! Dopo esser passato dalla Q1, Jorge Martin ha conquistato nuovamente un’eccezionale pole position, fermando il cronometro sull’1.22.643: lo spagnolo della Pramac partirà così, per la seconda volta consecutiva, dalla prima casella in griglia domani, nel Gp d’Austria.

Terza pole position in top class per Martin, la seconda consecutiva: lo spagnolo si è lasciato alle spalle Quartararo e Bagnaia. Quarto invece Zarco, seguito da Marc Marquez e Jack Miller. Non sono riusciti a brillare in qualifica i piloti Suzuki, con Mir, campione del mondo in carica, settimo e Rins fuori dalla Q2.

Le parole dei top-3

Martin: “penso che oggi ho fatto un giorno da rookie, ho fatto la prima caduta questa mattina, non riuscivo a guidare comodo e non capivo perchè, questa è l’esperienza che mi manca, sono caduto anche nelle fp4 mi sono fatto un po’ male, ma per fortuna abbiamo fatto un bel q1 e poi ho preso un po di scia, prima seguendo Pecco e poi il mio compagno, non ci credo, sono molto felice, speriamo domani di essere competitivi e lottare per il podio“.

Quartararo: “è sempre uguale, tutti in scia, alla fine faccio fatica qui con la moto e trovo anche i piloti dietro, è un peccato, perdiamo troppo sull’accelerazione, ma dai sono contento, la cosa più importante era essere in prima fila”.

Bagnaia: “nei momenti di massima tensione diciamo che siamo tutti un po’ più nervosi. Pirtroppo come è successo domenica scorsa in gara le soft che ho trovato oggi non erano il massimo rispetto a quelle di stamattina, ma così è. La prima era proprio difficile non sono riuscito a fare un giro, ovunque andassi ad accelerare andavo fuori pista, il secondo tentativo mi è stato rovinato da chi entrava oin pista e ho dovuto mollare. Ci abbiamo provato e l’obiettivo principale di stare in prima fila lo abbiamo fatto e per questo sono contento. Vediamo domani, abbiamo tutto il potenziale per poter lottare“.

La griglia di partenza del Gp d’Austria

1ª fila: 1. Martin, 2. Quartararo, 3. Bagnaia

2ª fila: 4. Zarco, 5. Marquez M., 6. Zarco

3ª fila: 7. Mir, 8. Espargaro A., 9. Oliveira

4ª fila: 10. Binder, 11. Espargaro P., 12. Nakagami

5ª fila: 13. Rins, 14. Marquez A., 15. Bastianini

6ª fila: 16. Lecuona, 17. Marini, 18. Rossi

7ª fila: 19. Petrucci, 20. Crutchlow