L’incidente nelle Fp1 di Silverstone costa caro a Marc Marquez: problemi ad un occhio per lo spagnolo

SportFair

Non c’è pace per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda è stato protagonista di un pauroso incidente oggi nelle Fp1 del Gp di Gran Bretagna. Lo spagnolo è finito rovinosamente a terra cadendo in Curva 2 sul circuito di Silverstone, ma si è subito rialzato ed è tornato sulle sue gambe ai box, mentre la moto è andata distrutta.

Il pilota della Honda non è uscito del tutto illeso dalla caduta: Marquez ha infatti deciso di sospendere le attività del venerdì pomeriggio, comprese le interviste a causa di un problema ad un occhio, procuratosi proprio con la caduta nelle FP1: “mi sono sentito abbastanza bene fin dall’inizio. Ieri ho detto che questa settimana mi sono sentito energico, senza alcun fastidio alla spalla. Ho potuto uscire e guidare come mi piaceva e come volevo. È un peccato per l’incidente alla fine delle FP1, perché ha sconvolto i nostri piani per le FP2, perché mi è entrata della sabbia nell’occhio. Questo ha causato un piccolo infortunio che mi ha dato fastidio durante le seconde prove libere, il mio occhio stava lacrimando, ma non era un problema. Quando la sessione è finita, si è asciugato di più e la ferita è peggiorata un po’. Sono andato alla clinica per farlo pulire. In teoria non dovrebbe essere niente di grave, mi hanno detto che domani dovrebbe essere a posto. Ora ho bisogno di riposare e di tenere l’occhio chiuso“, queste le parole di Marquez in alcuni audio mandati al suo team per commentare la prima giornata in pista.

“Sono contento di come è andato il primo giorno, mi sono sentito bene sulla moto e sembra che qui funzioni bene. Abbiamo un buon livello, vediamo se possiamo mantenerlo fino alla fine del fine settimana“, ha concluso.