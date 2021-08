Marcell Jacobs nella storia: è il primo italiano in una finale olimpica dei 100 metri!

SportFair

Non era mai accaduto prima! Marell Jacobs nella storia dello sport: l’atleta italiano ha staccato oggi il pass per la finalissima dei 100 metri maschili delle Olimpiadi di Tokyo. Si tratta del primo italiano a raggiungere una finale olimpica nei 100 metri: Jacobs, che nelle batterie di ieri era parso nascondersi un po’, ha stabilito anche il nuovo record europeo, fermando il cronometro sui 9.84. Jacobs ha terminato la sua batteria al terzo posto, asscurandosi il pass per la finalissima.

Niente da fare invece per Tortu, che ha chiuso la sua batteria nelle retrovie.

La finalissima oggi alle 14.50!!