Attimi di paura durante Besiktas-Gazisehir: Nsakala accusa un malore e collassa in campo [VIDEO]

Attimi di terrore durante il match tra Besiktas e Gazisehir, in programma nella serata di sabato e valido per la seconda giornata della Super Lig turca. Nel corso del secondo tempo della sfida, precisamente al minuto 71, Fabrice Nsakala si è accasciato sul terreno di gioco per un improvviso malore che ha fatto subito temere il peggio ai compagni e al pubblico presente. Immediato l’intervento dell’ambulanza presente nell’impianto, così come il soccorso prestato dai compagni che gli hanno tirato fuori la lingua per evitare che il difensore si strozzasse. Nsakala è stato subito trasferito in ospedale dove le sue condizioni fortunatamente sono subito migliorate, come confermato da un tweet postato dallo stesso Nsakala che lo ritrae sorridente durante le visite di accertamento.