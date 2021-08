Ansia e paura dopo Salernitana-Roma: Castori in ospedale per un malore accusato dalla moglie

SportFair

Post-partita di paura per Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana sconfitta per 0-4 nel posticipo domenicale della seconda giornata del campionato di Serie A. Il manager granata non si è presentato in conferenza stampa dopo la partita per raggiungere la moglie in ospedale, dove era stata trasferita qualche minuto prima per un malore accusato in tribuna durante il match. Castori ha mandato il proprio vice Riccardo Bocchini a parlare con i media, per poi dirigersi presso la struttura sanitaria della città per sincerarsi sulle condizioni della moglie Paola che, stando a quanto emerso, non sembra destino preoccupazione. Solo tanta paura dunque per Castori, tranquillizzatosi una volta giunto in ospedale vicino alla sua dolce metà.