La Trek-Segafredo piomba nel terrore: Luca Guercilena si ferma per combattere contro una brutta malattia

SportFair

Una brutta notizia scuote il mondo del ciclismo italiano, Luca Guercilena è costretto a fermarsi per combattere contro una subdola malattia. Il team manager della Trek-Segafredo, come rivelato sui canali social, dovrà lasciare il proprio ruolo per un lungo periodo per un problema di salute piuttosto serio, ossia un linfoma scoperto nelle scorse settimane. Un duro colpo per una delle formazioni più forti del WorldTour, della quale fanno parte anche Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone, oltre all’ex iridato Pedersen e al belga Stuyven, ultimo vincitore della Sanremo.

Il messaggio di Luca Guercilena

Queste le parole affidate ai social da Luca Guercilena: “dopo tanti anni in giro per il mondo, seguendo le gare al fianco del mio Team, è arrivato per me il momento di prendermi una pausa. Pochi giorni fa ho iniziato a combattere contro un nemico forte, un linfoma, che richiederà tutti i miei sforzi e il calore della mia famiglia, degli amici di una vita e dei compagni di viaggio della Trek-Segafredo. Ci vorrà del tempo, ma sono sollevato che il Team sia in ottime mani grazie a un gruppo di persone esperte che mi accompagnerà fino al mio ritorno“.