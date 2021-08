Mager trionfa all’esordio nel torneo ATP di Winston-Salem: Cecchinato si ferma al secondo turno

SportFair

Nottata dolce-amara per gli italiani nel torneo ATP di Winston-Salem: dopo l’eliminazione di Seppi e Musetti al primo turno, arriva una piacevole soddisfazione con Mager.

Il numero 70 al mondo ha sconfitto all’esordio il rivale Wu Tung-Ling, trionfando dopo quasi due ore di match, col punteggio di 7-6, 6-3. Niente da fare invece per Cecchinato: l’azzurro numero 80 al mondo è stato sconfitto in rimonta al secondo turno del torneo in corso sui campi in cemento della città statunitense, dal tedesco Koepfer. Il match è terminato dopo due ore e 12 minuti di diogo col punteggio di 5-7, 6-4, 6-4.