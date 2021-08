Macris Carneiro, la pallavolista brasiliana che gioca con la mascherina alle Olimpiadi di Tokyo: “per ispirare le persone”

SportFair

Alle Olimpaidi di Tokyo, come è ormai noto a tutti, se ne vedono di tutti i colori. Imprese storiche, episodi esilaranti, ma anche scene spiacevoli e tristi.

Tra le cose clamorose, che fanno discutere e dividono il pianeta, tra chi è favorevole e chi invece proprio non riesce a darsi una spiegazione, c’è la scelta di Macris Carneiro, pallavolista brasiliana che indossa la mascherina anche in campo.

La palleggiatrice verdeoro, che all’esordio olimpico ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio, è tornata in campo oggi, per i quarti di finale del torneo a cinque cerchi e in tanti hanno notato un dettaglio che fino ad oggi non aveva avuto giusto risalto: Macris gioca infatti indossando la mascherina anti-Covid anche in campo.

Molti, osservando le partite di pallavolo, sia maschili che femminili, si sono domandati per quale motivo, i giocatori indossino la mascherina a bordo campo o in panchina, quando gli impianti sono quasi totalmente vuoti a causa dell’assenza di pubblico e, per questo motivo, non riescono proprio a darsi una spiegazione per la scelta della pallavolista brasiliana.

“Gioco con la mia maschera, perché la maschera protegge me e le persone intorno a me e mi sento più al sicuro“, ha spiegato la 32enne.

“Credo che sia importante indossare una maschera e rispettare il distanziamento sociale durante la pandemia. La maschera non mi ostacola né mi dà fastidio quando sono in campo e questo è un modo per me per ispirare le persone a continuare a indossare le mascherine“, ha spiegato ancora la brasiliana, che anche prima dei Giochi Olimpici aveva portato avanti la sua ‘battaglia’ indossando la mascherina durante tutto il campionato brasiliano.