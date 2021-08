Lukaku al Chelsea? E’ quasi fatta: accordo raggiunto!

E’ fatta ormai per Romelu Lukaku: il calciatore belga sarà presto, nuovamente, un giocatore del Chelsea. Dopo una stagione favolosa all’Inter, coronata con la vittoria dello Scudetto, il club nerazzurro è pronto a salutare Lukaku.

Sembra infatti quasi fatta: le parti stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli della negoziazione, ma l’accordo è finalmente trovato. dopo diverse offerte rifiutate dall’Inter, i nerazzurri hanno finalmente detto sì alla società inglese per 115 milioni di euro. Lukaku, proprio a seguito del raggiungimento di un accordo tra Chelsea e Inter non si allenerà oggi con i nerazzurri nè giocherà l’amichevole di domani contro il Parma.