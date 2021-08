Un ko pesantissimo, Lucchetta non risparmia le azzurre della pallavolo: “siamo involute”

SportFair

L’Italia sognava in grande con gli azzurri della pallavolo, in particolar modo con le ragazze terribile di coach Mazzanti. Il sogno, però, purtroppo, si è infranto ai quarti di finale, nel match di oggi contro la Serbia.

Una sconfitta pesante, pesantissima, in un match che non ha visto mai brillare le azzurre, che hanno commesso tanti errori, così come fatto anche in alcune partite del girone, come ad esempio contro il Giappone.

Un ko che lascia tanto amaro in bocca a tutti i tifosi e a tante persone del settore del volley, come ad esempio Andrea Lucchetta, ex pallavolista, che alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 si è messo al collo un bel bronzo. Lucchetta, commentatore delle partite del volley alle Olimpiadi di Tokyo, non ha risparmiato le azzurre della pallavolo e lo staff tecnico in un post nel quale traspare tanta delusione.

“Italia sbiadita. Anni 60. Senza difesa ed attacco non si passa. Senza storia e diritto di replica. La Serbia ci è molto superiore in ogni fondamentale. Difesa ed attacco ben distribuito da Maja. Va bene la gioventù ed l’inesperienza la Pressione, ma dopo l’argento mondiale siamo involute…

25/21

25/14

25/21

.

Serbia

32% attacco

10 Muri

32 /46 difese

65% Ricezione.

Italia

8.5 %in Attacco

7 Muri

21/45 Difese

61% Ricezione

Boskovic

30% attacco

3 Muri

Egonu

4% Attacco

0 muri

Brava Pietrini 30% attacco 52 rice.

Non si può giocare con schiacciatrici con 0% di efficienza“, questa l’analisi schietta e sincera di Lucchetta, che sembra risparmiare solo Petrini.