Lorenzo Zazzeri derubato al ritorno dalle Olimpiadi, l’accorato appello ai ladri: “ridatemi tutto, vi pago il riscatto”

Brutta disavventura per Lorenzo Zazzeri subito dopo il rientro dalle Olimpiadi di Tokyo, il nuotatore azzurro si è visto rubare tutti gli effetti personali e i souvenirs portati dal Giappone da alcuni ladri. Fermatosi presso la Piscina Bellariva di Firenze per salutare i suoi amici e compagni, l’atleta azzurro al ritorno in auto ha trovato il finestrino distrutto e il borsone dell’Italia sparito, con al suo interno la GoPro e l’IPad con i video dell’esperienza olimpica. Salva invece la medaglia d’argento conquistata a Tokyo nella 4×100, dal momento che l’aveva al collo per farla vedere agli amici.

Il post di Zazzeri

Sui social Zazzeri ha fatto un appello ai ladri per farsi restituire tutto, promettendo anche un… riscatto: “oggi, 3 agosto, verso le 13:30 hanno sfondato il vetro della mia auto di fronte alla Piscina Bellariva di Firenze. Mentre ero passato a salutare i miei compagni di squadra, Rubando i ricordi delle mie olimpiadi, compresa la GoPro e l’ipad con tutti i video delle Olimpiadi ed i souvenir per la mia famiglia. Faccio un appello ai ladri, se mai leggerete tutto questo, vi chiedo di restituire i miei ricordi alla Piscina di Bellariva e tenervi tutto ciò di materiale che possa servirvi. Sono disponibile anche a pagare un “riscatto” pur di riaverli. Sono distrutto, Fate girare. Grazie“.