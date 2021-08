Pazzesco in Turchia, Marcao sferra un pugno a un compagno di squadra: botte da orbi in Giresunspor-Galatasaray [VIDEO]

SportFair

Un episodio davvero clamoroso si è verificato durante Giresunspor-Galatasaray, match valido per la prima giornata della Super Lig turca. Nel corso del secondo tempo, precisamente al 61° minuto di gioco, Marcao si è letteralmente scagliato contro il suo compagno Kerem Akturkoglu, prima rifilandogli una testata e poi sferrandogli un pugno finito a pochi centimetri dal volto del centrocampista turco. Immediato l’intervento degli altri calciatori, riusciti a dividere i due litiganti prima dell’arrivo dell’arbitro che, una volta analizzata la scena al Var, ha deciso di espellere Marcao. Il difensore brasiliano dovrà scontare adesso alcuni turni di squalifica, ma è pressoché certo che riceverà anche una pesante sanzione dal Galatasaray per il comportamento tenuto in campo.