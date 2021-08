Anche Lewis Hamilton omaggia Marcell Jacobs: sui social i complimenti all’azzurro [FOTO]

SportFair

L’1 agosto è una giornata che resterà nella storia dello sport italiano: prima Gianmarco Tamberi e pochissimi minuti dopo Marcell Jacobs hanno conquistato l’oro alle Olimpiadi, rispettivamente nel salto in alto e nella gara regina, quella dei 100 metri maschili.

Un’impresa, quella di Jacobs, che succede a Usain Bolt, che ha fatto il giro del mondo e che è stata elogiata da tantissimi campioni. Tra questi c’è anche Lewis Hamilton: il pilota di F1 ci ha messo qualche giorno prima di complimentarsi con l’atleta azzurro, perchè proprio mentre Jacobs correva la sua finale era impegnato nella tosta gara in Ungheria.

Hamilton, però, ha presto recuperato tutto ciò che si è perso dei Giochi Olimpici e oggi ha condiviso nelle sue storie Instagram proprio un post pubblicato da Jacobs dopo la sua impresa, accompagnato dalle emoticon di fiamme e di mani alzate, per complimentarsi col nuovo campione olimpico. Un omaggio non da poco per Jacobs, che riceve quindi i complimenti da un pluricampione del mondo che conosce bene la velocità.