L’Italia del basket a testa alta, Gallinari orgoglioso del gruppo azzurro: “una sconfitta che non scalfisce quanto costruito”

L’Italia del basket ha fatto sognare l’Italia intera! Gli azzurri hanno tenuto vivo fino alla fine un incredibile sogno, sogno andato in frantumi oggi, ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo contro la Francia.

Una sconfitta che lascia dell’amaro in bocca sicuramente, ma che ha fatto sognare l’Italia intera, facendo del bene al movimento del basket italiano. Una sconfitta che fa uscire l’Italia testa altissima dai Giochi Olimpici e di questo ne è certo anche Danilo Gallinari, che durante il percorso olimpico ha ricevuto anche diverse critiche per le sue prestazioni in campo.

Il cestista italiano, che non ha potuto dare il suo contributo ai suoi compagni di squadra al Preolimpico a causa dei suoi impegni in NBA, ha pubblicato un post social poco dopo la sconfitta di oggi per congratularsi con tutto il gruppo azzurro: “fine della corsa. È stata una partita tosta, difficilissima, giocata dando tutto in campo. Complimenti a loro, ma questa sconfitta non scalfisce quanto fatto da questo gruppo splendido.