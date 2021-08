Sfuma l’oro per l’Italia del fioretto femminile: le azzurre hanno ceduto oggi alla Cina nella finale della gara a squadre. Un’ottima prestazione quella di Bebe Vio, Loredana Trigilia e Andrea Mogos, che migliorano il bronzo di Rio 2016, arrendendosi in finale per 45-41 alle Paralimpiadi di Tokyo.

Un argento comunque spettacolare e splendente, che regala a Bebe Vio la seconda medaglia in questa rassegna paralimpica.