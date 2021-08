Tamberi e Barshim vincono insieme la gara di salto in alto a Tokyo, un finale… pronosticato 6 mesi fa: il commento di un tifoso di Gimbo diventa virale [FOTO]

SportFair

Domenica 1 agosto 2021 è una data che tantissimi italiani, e non solo, ricorderanno per tutta la vita per un doppio evento storico nello sport: Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs si sono messi al collo una medaglia d’oro, a testa, favolosa, rispettivamente nel salto in alto e nei 100 metri maschili.

Gimbo, che ha saltato 2.37 m, ha condiviso l’oro con un suo collega, rivale, ma anche amico, il qatariota Barshim. Quello tra Tamberi ed i Mazut è un rapporto davvero speciale, che difficilmente si riesce a vedere nel mondo dello sport, dove rivalità e competitività la fanno da padrone.

Gimbo e Barshim hanno spesso condiviso sui social foto e video dei loro momenti speciali insieme, senza mai nascondere la stima che hanno uno dell’altro. Proprio in uno di questi post, pubblicato da Tamberi lo scorso 9 febbraio, spicca un commento che è diventato presto virale, tanto da essere stato condiviso anche dall’azzurro stesso nelle sue storie Instagram. Si tratta di un clamorosissimo pronostico: un fan di Tamberi ha infatti scritto “la sua rincorsa ed il suo salto sono un gesto tecnico di rara bellezza. A Tokyo primi a pari merito“. Un risultato difficile, se non impossibile, da prevedere.