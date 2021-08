SportFair

Notte ricca di appuntamenti con gli azzurri dell’atletica alle Olimpiadi di Tokyo: diversi sono gli italiani che hanno disputato oggi delle finali olimpiche, come Dallavlale e Ihemeje, nel salto triplo e Weir nel lancio del peso.

Se i primi due non sono riusciti ad ottenere buoni risultati, Weir, invece, ha chiuso con un positivo quinto posto la sua finalissima nel lancio del peso.

Nottata anche ad altissime velocità: le azzurre della 4×100 femminile, Irene Siragusa, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana, sono scese in pista per le batterie della staffetta con un finale agrodolce. Le azzurre, infatti, hanno corso in 42.84, stabilendo il nuovo record italiano, chiudendo la loro batteria, però, con un sesto posto, diventato poi nono nella classifica complessiva, che non gli ha permesso di accedere in finale.

Giornata amara anche per Alessia Trost ed Elena Vallortigara: le due azzurre non sono riuscite a superare le qualificazioni del salto in alto femminile, fermandosi rispettivamente a 1,90 e 1.93.

Sorridono invece i ragazzi della staffetta 4×100 maschile, guidati dal neo campione olimpico Marcell Jacobs. Gli azzurri hanno staccato il pass per la finale di domani col quarto tempo ed il nuovo record italiano di 37″95.