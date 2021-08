Khabib Nurmagomedov e Cristiano Ronaldo amici di vecchia data, l’ex campione UFC svela la più grande paura di CR7

SportFair

Cristiano Ronaldo è un campione amato ed apprezzato in tutto il mondo. Il calciatore portoghese della Juventus ha tanti amici nel mondo dello sport e tra questi spunta anche Khabib Nurmagomedov, lottatore russo, ex campione UFC che in questi giorni ha parlato proprio del suo amico.

Khabib, intervistato da As, ha rivelato la più grande paura di CR7: “parliamo quasi tutti i giorni. Quando ci siamo conosciuti, abbiamo fatto una chiacchierata riguardo alle nostre motivazioni, da dove le tiriamo fuori. E mi ha detto che vorrebbe che suo figlio fosse il suo successore. Quando era un ragazzino, Cristiano sognava di avere un paio di scarpini. Suo figlio, invece, ha tutto quello che si può desiderare“.

“Cristiano teme che suo figlio non abbia la stessa fame che aveva lui, la stessa volontà. Quando hai tutto, è complicato trovare le motivazioni giuste. Mi è piaciuto sentirgli dire una cosa del genere, mi ha fatto capire che è una persona che non si accontenta di uno, due o tre titoli. Credo che continuerà a giocare per due o tre stagioni“, ha aggiunto Khabib.