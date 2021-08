La lezione non è servita, Ticktum scaricato anche da Williams: insulti all’indirizzo di Latifi durante una diretta su Twitch

Che guaio per Ticktum: il pilota di F2 è stato scaricato con effetto immediato dalla Williams per colpa di alcuni insulti in diretta su Twitch durante una sfida ai videogame.

Il giovane è stato licenziato dall’Academy Williams, dove ricopre anche il ruolo di collaudatore, allontanandosi così sempre più dal suo sogno di arrivare in F1.

Ticktum è colpevole di aver insultato Nicholas Latifi, definendolo “m***a” oltre che “più vecchio di me”, accusandolo di “aver pagato per arrivare in F1”. La lezione in casa Red Bull, dove Ticktum è stato scaricato nel 2019 sembra non essere servita al 22enne londinese.