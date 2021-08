La bandiera al collo (caduta) diversi metri prima del traguardo ed il coro da stadio, Antonella Palmisano incontenibile a Sapporo [VIDEO]

SportFair

Antonella Palmisano nella storia! L’azzurra regala la quarta medaglia d’oro all’Italia dell’atletica alle Olimpiadi di Tokyo. La marciatrice azzurra ha chiuso davanti a tutte la 20 km di marcia femminile, a Sapporo, permettendo all’Italia di eguagliare il record di medaglie di Los Angeles e Roma e portari a quota 36.

Antonella Palmisano, col suo bel fiore in feltro realizzato dalla mamma in testa, era certa della sua vittoria diversi metri prima del traguardo e per questo motivo non ha esitato a mettersi al collo la medaglia italiana, per percorrere gli ultimi metri del percoso da vittoriosa, già in festa.

La bandiera, purtroppo, è caduta poco prima del traguardo, ma è stato lì che la festa italiana è ufficialmente iniziata. Pazza di gioia, la pugliese ha poi ripreso la sua bandiera ed euforica ha iniziato a cantare cori da stadio, in particolar modo il famoso ‘po po po po po po’ dell’Italia campione del mondo 2006.

Che festa a Sapporo!