Juventus, accordo raggiunto con il Sassuolo per Locatelli: i dettagli e le cifre dell’operazione

La telenovela è finita, Manuel Locatelli presto sarà un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha trovato oggi l’accordo con il Sassuolo, al termine di un incontro servito per superare gli ultimi ostacoli e arrivare così alla fumata bianca. Il centrocampista azzurro passa dunque alla Juventus in prestito biennale gratuito con obbligo di riscatto incondizionato a 35 milioni tra parte fissa e bonus, esercitabile dunque a partire dal 2023. Una soluzione che garantisce al Sassuolo l’effettivo incasso (anche se differito nel tempo).

Le firme

Nelle prossime ore dovrebbero arrivare le firme sui contratti, così da permettere a Locatelli di volare a Torino e sostenere le visite mediche, prima della firma sull’accordo con la Juventus. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di Allegri l’ormai ex Sassuolo in tempo per la prima giornata di campionato, che i bianconeri giocheranno domenica contro l’Udinese.