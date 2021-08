L’estate azzurra continua! Il sogno non è ancora terminato: Jorginho è il giocatore dell’anno della UEFA

SportFair

Un’estate veramente da favola per l’Italia. Dopo la vittoria degli azzurri di Mancini agli Europei di calcio 2021, la finalissima di Berrettini a Wimbledon le imprese degli atleti olimpici e paralimpici a Tokyo, ecco arrivare l’ennesima soddisfazione: Jorginho è stato nominato il calciatore dell’anno UEFA.

Il centrocampista del Chelsea FC Jorginho è stato incoronato Calciatore UEFA Men’s of the Year 2020/21. L’annuncio è stato fatto durante il sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2021/22 di ieri, tenutosi presso l’Haliç Congress Center di Istanbul, in Turchia. L’attaccante italiano è stato un pilastro nella vittoriosa campagna di UEFA Champions League del suo club la scorsa stagione e probabilmente uno dei giocatori più importanti della squadra italiana vincitrice di UEFA EURO 2020.

La giuria era composta dai 24 allenatori delle squadre nazionali che hanno partecipato a UEFA EURO 2020 quest’estate, insieme agli 80 allenatori dei club che hanno giocato le fasi a gironi della UEFA Champions League e della UEFA Europa League 2020/21. Cinquantacinque giornalisti, uno per ciascuna delle 55 federazioni affiliate alla UEFA, selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM), facevano parte della giuria.

Jorginho ha raccolto un totale di 175 punti, con il centrocampista del Manchester City FC e del Belgio Kevin De Bruyne (167 punti) e il Chelsea FC e il nazionale francese N’Golo Kanté (160 punti) rispettivamente al secondo e terzo posto.

In un messaggio video registrato, Jorginho, 29 anni, ha dichiarato: “ciao a tutti, mi dispiace molto non poter essere presente in questo momento così importante, a causa delle restrizioni che tutti conosciamo. Non posso esserci, ma volevo dire che sono molto contento di questo premio. Vorrei dire grazie a tutte le persone che hanno dato il loro contributo affinché ciò accadesse. Un grande grazie di cuore a tutte le persone che mi hanno aiutato in questo percorso, alla mia famiglia, ai miei amici, ai tifosi, ai miei compagni di squadra, agli allenatori sono molto felice. Un abbraccio a tutti“.