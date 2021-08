Summit a Torino, Jorge Mendes incontra i dirigenti della Juventus: l’agente di Cristiano Ronaldo a lavoro per liberarlo

La Juventus e tutti i tifosi bianconeri fremono: la situazione legata a Cristiano Ronaldo manda tutti in allarme. Nelle ultime ore è arrivato a Torino a sorpresa Jorge Mendes, procuratore del calciatore portoghese, che oggi ha incontrato i dirigenti della società bianconera.

Un incontro di un’ora e mezza circa, nel quale è emerso che la Juventus desidera risolvere il prima possibile la questione: Mendes non ha portato alcuna offerta, ma uscito dal summit è entrato subito in contatto col Manchester City per definire l’offerta.

L’agente del calciatore portoghese punta ad avere entro la giornata di oggi una prima proposta, di almeno 25 milioni di euro, per poter liberare Ronaldo.

Arrivabene, Nedved e Cherubini sono stati chiari: la trattativa va chiusa il prima possibile, altrimenti Cristiano Ronaldo resta in bianconero.