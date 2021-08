Jorge Martin, la pole position in Austria e la dedica al nonno: “è in ospedale”

SportFair

Giornata pazzesca per Jorge Martin: lo spagnolo del team Pramac è il poleman del Gp di Stiria. Martin è stato l’unico a scendere sotto l’1’23” al Red Bull Ring, regalandosi un sabato stratosferico.

“Sono molto emozionato perché in pochi sanno il lavoro che ho dovuto fare per tornare qui oggi. Credo che sia stato più difficile tornare in moto che fare la pole”, ha dichiarato ai microfoni Sky, riferendosi al rientro in pista dopo l’infortunio rimediato nelle prove libere del Gp del Portogallo, che lo ha tenuto fuori per 4 gare.

“La pausa estiva è arrivata al momento ideale perché mi ha consentito di riposare, recuperare e lavorare duramente. Sono contentissimo di essere qua e voglio ringraziare il team per come ha lavorato. Il giro è stato incredibile. Ho frenato fortissimo in Curva 1 e nel primo settore stavo andando davvero forte, mentre arrivato nel T2 ho bloccato l’anteriore, penso per una ventina di metri, ma sono riuscito a frenare la moto. Ho visto che stavo andando forte e sono contento di essere riuscito ad ottenere la pole”, ha aggiunto lo spagnolo.

“Sono molto contento del record della pista, dedico questa pole a mio nonno, che purtroppo è in ospedale“, ha concluso.