Tutti out gli italiani nelle qualificazioni del torneo di Cincinnati, avanza solo Paolini

SportFair

Qualificazioni devastanti per gli italiani al torneo di Cincinnati. Solo al femminile arriva una vittoria, di Jasmine Paolini, che dopo aver vinto il primo set contro Sevastova, mentre si trovava in vantaggio di 2-1 nel secondo set ha trionfato per il ritiro della sua rivale.

Niente da fare invece per gli uomini: Musetti, Mager e Seppi sono stati subito eliminati. Mager è stato sconfitto in due set da Berankis col punteggio di 6-4, 7-5, Musetti da Anderson con un doppio 6-3 e Seppi da Koepfer per 2-6, 6-4, 6-4. Lunedì sarà il turno di Fognini e Sinner, al primo turno del torneo.