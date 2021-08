SportFair

Bottino pieno per le ragazze della pallavolo agli Europei 2021. Le azzurre di Mazzanti hanno chiuso in bellezza oggi, onorando Fahr, tornata in Italia dopo l’infortunio di ieri nella sfida contro la Croazia, battendo la Svizzera nell’ultimo match della fase a gironi.

Egonu e compagne hanno trionfato in 3 set, col punteggio di 25-17, 25-18, 27-25, chiudendo così in testa, in solitaria, nel girone.