L’Italia del volley si arrende! Anche le ragazze della pallavolo si fermano ai quarti a Tokyo

SportFair

L’Italia degli sport a squadre perde un’altra bella chance di medaglia! Dopo l’eliminazione degli azzurri del basket e della pallavolo, anche le ragazze del volley alzano bandiera bianca e salutano le Olimpiadi di Tokyo.

L’Italia di Mazzanti, dopo un percorso di alti e bassi nella fase a gironi ha ceduto oggi alla Serbia campione del mondo ai quarti di finale del torneo Olimpico. Le serbe hanno inflitto un secco 3-0 (25-21, 25-14, 25-21) alle azzurre, che non possono far altro che applaudire le loro avversarie e focalizzarsi sul lavoro da fare per migliorare in vista dei prossimi appuntamenti.

Termina quindi ai quarti di finale l’avventura di Egonu e compagne, che hanno comunque migliorato il risultato di Rio 2016, dove l’Italia femminile non era nemmeno riuscita a superare la fase a gironi.