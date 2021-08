Serbia letale per l’Italia! Anche il Settebello eliminato ai quarti alle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

Il Settebello era l’ultima chance per l’Italia degli sport a squadre di proseguire il percorso olimpico e lottare per una medaglia. Così, però, non è stato: la Nazionale italiana di pallanuoto maschile ha affrontato oggi in vasca in Giappone la Serbia, cedendo per 6-10, nel match valido per i quarti di finale del torneo olimpico.

Un match che ha visto i serbi, campioni olimpici in carica, dominare sin dai primi minuti di gioco e l’Italia non riuscire mai a contrastare la squadra rivale in modo da poter lottare per la vittoria. Gli azzurri di coach Campagna si fermano quindi ai quarti di finale, peggiorando così rispetto a Rio 2016, dove il Settebello è salito sul gradino più basso del podio.

Una giornata devastante dunque per l’Italia a Tokyo che è stata eliminata dalla Serbia prima nella pallavolo femminile e poi nella pallanuoto maschile.