Un’Italia fantastica non basta, la Francia trionfa 84-75: finisce l’Olimpiade per gli azzurri del basket

Termina ai quarti di finale il sogno azzurro dell’Italbasket. I ragazzi di Meo Sacchetti hanno disputato una brillante partita oggi alle Olimpiadi di Tokyo contro la Francia, ma non è bastato per staccare il pass per le semifinali olimpiche e far continuare il sogno azzurro.

Un match iniziato col piede giusto, con gli azzurri che hanno chiuso il primo quarto con 5 punti di vantaggio. I francesi hanno poi accorciato le distanze andando alla pausa lunga in parità.

Il ritorno in campo nel terzo quarto è stato devastante per gli azzurri, con un parziale di 12-21, che non ha però fatto perdere tutte le speranze. Nell’ultimo quarto Fontecchio e compagni hanno tirato fuori la grinta, recuperando dal devastante distacco in doppia cifra e portandosi nuovamente sulla parità. Qualche amaro errore, soprattutto in difesa, ed un pizzico di sfortuna sui tiri da 3 punti, si sono rivelati decisivi sul finale. Il match è terminato col punteggio di 84-75: Gobert e compagni sorridono e volano in semifinale, dove ad attenderli c’è la Slovenia.