Croazia asfaltata, l’Italia della pallavolo trionfa in scioltezza agli Europei: Moki De Gennaro vince il derby col marito Daniele Santarelli

Le ragazze terribili vincono ancora e lo fanno egregiamente! Il derby tra moglie e marito, quello tra Moki De Gennaro, libero azzurro e Daniele Santarelli, tecnico della Croazia, è andato all’Italia nel penultimo match della fase a gironi degli Europei 2021.

Un match gestito splendidamente, nonostante qualche errore, che fa volare l’Italia di Mazzanti al primo posto del girone C, anche se per avere la certezza matematica di chiudere in vetta in solitudine serve la vittoria nella sfida di domani contro la Svizzera.

Il primo posto nel girone consentirà all’Italia di evitare la Serbia, campione del mondo, che ha eliminato le azzurre dai Giochi Olimpici di Tokyo, e di affrontare la Francia.

Applausi per Egonu e Pietrini, anche se sono state tutte brave oggi in campo le azzurre, che hanno vinto in tre set in scioltezza col punteggio di 25-15, 25-23, 25-14. Non sono mancati colpi di scena e attimi di paura, in particolar modo con l’infortunio di Sara Fahr, di cui ancora non si conosce l’entità.