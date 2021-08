Prima il basket e poi la pallavolo maschile, doppia delusione azzurra a Tokyo: anche l’Italvolley saluta le Olimpiadi

SportFair

Giornata devastante per gli sport di squadra italiani! Dopo l’eliminazione degli azzurri del basket, anche l’Italvolley esce di scena dalle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri di Blengini, dopo un percorso fatto di alti e bassi, non sono riusciti ad avere la meglio sull’Argentina oggi in Giappone.

I vicecampioni olimpici hanno ceduto al tie-break ai rivali argentini, che hanno saputo giocare meglio di squadra rispetto all’Italia, portando a casa una splendida vittoria, che gli regala il pass per le semifinali, dove sfideranno la Polonia.

Il match è terminato 3-2 per l’Argentina: 21-25, 25-23, 25-22, 14-25, 15-12. L’ultima volta che l’Italia non si è qualificata per le semifinali olimpiche risale al 1992.