Non solo Dzeko, doppio centravanti in arrivo per l’Inter dopo l’addio di Lukaku: la situazione

Romelu Lukaku è praticamente un nuovo giocatore del Chelsea, per questo motivo l’Inter ha già avviato i contatti per individuare il sostituto dell’attaccante belga. Il nome in cima alla lista è quello di Edin Dzeko, con cui i nerazzurri hanno già raggiunto un accordo su base biennale. Resta dunque da convincere la Roma, che si priverà del bosniaco solo ed esclusivamente quando avrà trovato a sua volta l’alternativa in attacco.

Avanti anche per Zapata

In attesa di sbloccare la trattativa Dzeko con i giallorossi, l’Inter non molla la presa per Duvan Zapata con l’obiettivo di regalare anche il colombiano a Simone Inzaghi. L’Atalanta in questo caso ha aperto alla cessione e individuato il sostituto in Tammy Abraham, ma c’è da battere la concorrenza dell’Arsenal sull’attaccante del Chelsea.