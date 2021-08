Brutto colpo per la Lube, Ivan Zaytsev costretto a operarsi: lungo stop per il bomber azzurro

SportFair

Brutte notizie per Ivan Zaytsev e per la Lube, costretta a perdere per oltre tre mesi il proprio bomber per infortunio. L’infiammazione al ginocchio con cui il capitano della Nazionale Italiana ha dovuto fare i conti anche alle Olimpiadi di Tokyo dovrà essere risolta chirurgicamente, dunque il totem azzurro dovrà rispettare un lungo periodo di riposo che lo obbligherà a tornare in campo poco prima di Natale. Le visite specialistiche a cui Zaytsev si è sottoposto negli ultimi giorni hanno tutte confermato la serietà della situazione, spingendo il giocatore della Lube a scegliere di operarsi per risolvere subito il problema.

Sostituti

L’intervento verrà eseguito a Villa Stuart, struttura sanitaria all’avanguardia, dopodiché Zaytsev inizierà il periodo di riabilitazione che dovrebbe consentirgli di rientrare in campo nel giro di tre mesi. Una scelta presa di concerto con la società di appartenenza, che adesso dovrà correre ai ripari per sostituire il proprio bomber. La Lube può già contare su Gaby Garcia, prelevato da BYU, ma coach Blengini pare stia valutando anche altre strade per far sì che l’assenza di Zaytsev pesi il meno possibile.