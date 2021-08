Ritiro o ultima chance in Ducati? Le ultime indiscrezioni sulla conferenza stampa di Valentino Rossi

SportFair

Il giorno tanto atteso è arrivato, oggi Valentino Rossi rivelerà al mondo il suo futuro, rendendo nota in conferenza stampa la decisione maturata durante la pausa estiva del Mondiale di MotoGP. Due le opzioni sul tavolo per il Dottore: chiudere la propria carriera alla fine del 2021 oppure proseguire un’altra stagione nel team VR46, che sbarcherà in top class nel 2022 con lo sponsor Aramco e le moto Ducati. Nelle ultime settimane, il pesarese non ha fatto trapelare nulla circa le sue intenzioni, ma sembra che abbia preso la decisione di appendere definitivamente il casco al chiodo.

Le indiscrezioni sulla conferenza stampa di Valentino Rossi

L’evento in programma alle 16.15 nella sala stampa del Red Bull Ring è stato organizzato dalla Dorna, che ha nella figura di Valentino Rossi uno sconfinato patrimonio di appeal e marketing. Già questo dovrebbe far pensare al fatto che il Dottore voglia annunciare il proprio ritiro, sensazioni resa ancora più concreta dal video che verrà proiettato durante la conferenza stampa e che ripercorre la carriera del pesarese dal 1996 fino ad oggi, coinvolgendo tutti i suoi trionfi. Insomma, tutto porta a credere che Valentino Rossi annunci oggi il proprio ritiro, ma non è detta ovviamente l’ultima parola: il Dottore ha sempre dimostrato di non essere mai scontato e, anche questa volta, potrebbe davvero spiazzare tutti un’ultima volta.