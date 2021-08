Dall’Europeo alla Juventus, lo speciale incontro tra Locatelli e Chiellini: “quanto abbiam sofferto…” [VIDEO]

SportFair

Il 12 luglio si sono salutati con il trofeo dell’Europeo in mano, a distanza di poco più di un mese si ritrovano con lo stemma della Juventus sul petto. Manuel Locatelli e Giorgio Chiellini adesso son compagni di squadra anche nel club bianconero, non solo in Nazionale, un ricongiungimento che il centrocampista italiano ha sognato eccome nel corso delle ultime settimane. Come benvenuto, il capitano della Juve ha raggiunto l’ormai ex Sassuolo in una delle stanze del centro tecnico di Vinovo per abbracciarlo e ricordare il successo di Wembley: un incontro immortalato dalle telecamere della Juventus…