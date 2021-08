Fuoco e fiamme al Red Bull Ring, incidente tra Pedrosa e Savadori: moto distrutte e gara sospesa [VIDEO]

SportFair

Bandiera rossa e gara sospesa al Red Bull Ring a causa di un terribile incidente tra Lorenzo Savadori e Dani Pedrosa, venuti a contatto nei primi giri del GP di Stiria. Un crash spettacolare da cui sono scaturite anche le fiamme, che hanno spinto la Direzione Gara a fermare tutto e far rientrare i piloti al box. Distrutte le due moto, divorate dal fuoco propagatosi dopo l’impatto, mentre non sembrano esserci gravi conseguenze per i piloti anche se Savadori è stato trasportato al Centro Medico per degli accertamenti. Il video: