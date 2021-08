Vince e si inchina verso i suoi avversari giapponesi: splendido gesto di Massimo Stano dopo l’oro nella marcia a Tokyo [VIDEO]

SportFair

Settimo oro per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, lo conquista Massimo Stano nella 20 km di marcia al termine di una prestazione pazzesca al cospetto dei fenomeni giapponesi. Il marciatore di Gioia del Colle regala il terzo titolo olimpico all’atletica azzurra, dopo le vittorie di Marcell Jacobs nei 100 metri e Gimbo Tamberi nel salto in alto: un tris d’oro che rende indimenticabili questi Giochi per la delegazione tricolore.

Un successo esaltante, impreziosito dal gesto compiuto da Massimo Stano dopo la vittoria, un inchino nei confronti dei due giapponesi arrivati alle sue spalle che certifica la statura morale del marciatore azzurro: campione non solo su strada ma anche nella vita. Ecco il video: