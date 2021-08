“Qualcosa non va nel bagaglio”, Tamberi torna in Italia: il viaggio di un campione olimpico e della sua medaglia d’oro [VIDEO]

SportFair

Le immagini dell’impresa di Gianmarco Tamberi sono bene impresse nella mente di tutti gli italiani. Gimbo ha conquistato uno storico oro nel salto in alto, condiviso con l’amico Barshim, alle Olimpiadi di Tokyo, che ha preceduto poi l’altrettanta storica vittoria del connazionale Marcell Jacobs nei 100 metri.

Una gioia immensa per Tamberi, che dopo aver realizzato l’impresa che è riuscito a fare in questa edizione dei Giochi Olimpici, può finalmente fare ritorno in Italia, per esser celebrato da parenti e amici.

Ma come viaggia un campione olimpico e la sua medaglia d’oro? Gimbo ha mostrato sui social un piccolo retroscena del suo ritorno in Italia. “Qualcosa non va nel bagaglio“, ha commentato inquadrando il suo zaino sui rulli in aeroporto. E’ stato poi il turno della sua medaglia d’oro: Tamberi ha scherzato con l’addetta ai lavori: “posso prenderla? O devo lasciartela?“. Non smette di essere euforico e su di giri il nostro campione e noi continuamo a godercelo tutto!