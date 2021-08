Da Morlacchi a Gilli, passando per gli azzurri della scherma: gli italiani in gara domani 26 agosto alle Paralimpiadi

SportFair

La prima giornata delle Paralimpiadi di Tokyo ha regalato tantissime emozioni con gli azzurri che hanno portato a casa un bottino di cinque medaglie, due delle quali d’oro, pzzandosi al quarto posto nel medagliere.

Lo spettacolo è appena iniziato e nei prossimi giorni saranno ancora tanti gli azzurri che andranno a caccia di medaglie, già a partire da domani: nella notte scenderanno in vasca, infatti, diversi atleti italiani per le qualificazioni in vista delle finali di domani mattina.

Andranno in scena anche gare i tennistavolo e anche le qualificazioni di scherma, con gli azzurri della spada in pedana.

Il programma degli italiani in gara domani 26 agosto alle Paralimpiadi di Tokyo

A partire dalle 2.00 – Qualificazioni di nuoto

100m stile libero S5 maschile – Francesco Bocciardo

100m stile libero S5 femminile – Monica Boggioni

100m stile libero S4 maschile – Luigi Beggiato – Vincenzo Boni

400m stile libero S11 femminile – Martina Rabbolini

100m dorso S13 femminile – Carlotta Gilli

100m rana SB8 maschile – Federico Morlacchi

Staffetta 4x50m stile libero 20 punti mista – Italia

Qualificazioni di tennistavolo

singolari maschili (MS9) – Mohamed Kalem (MS9)

singolari maschili e femminili (MS6, WS1-2) – Giada Rossi (WS1-2), Matteo Parenzan (MS6)

singolari maschili (MS1) – Andrea Borgato (MS1), Federico Falco (MS1)

Qualificazioni di scherma

Spada individuale maschile, Categoria A – Emanuele Lambertini (Cat. A), Edoardo Giordan (Cat. A)

Spada individuale femminile, Categoria B – Rossana Pasquino (Cat. B)

A partire dalle 8 – Equitazione

Test individuale – Grado II / Test Individuale – Grado IV / Test Individuale – Grado V – Federica Sileoni (Grado V)

Test individuale Gradi II/IV/V – Victory Ceremony

A partire dalle 9 – Qualificazioni di tennistavolo

singolari maschili (MS9, MS3) – Mohamed Kalem (MS9), Matteo Orsi (MS3)

singolari femminili (WS3) – Michela Brunelli (WS3)

A partire dalle 10 – Finali di nuoto

100m stile libero S5 maschile

100m stile libero S5 femminile

100m stile libero S4 maschile

400m stile libero S11 femminile

100m rana SB9 maschile – Stefano Raimondi

100m dorso S13 femminile

100m rana SB8 maschile

staffetta 4x50m stile libero 20 punti mista

Dalle 10 – Semifinali e finali di scherma

Spada individuale maschile, Categoria A

Spada individuale femminile, Categoria B