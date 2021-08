SportFair

Nove medaglie per l’Italia al termine della giornata di gare di martedì 31 agosto alle Paralimpiadi di Tokyo, un bottino niente male che permette alla delegazione azzurra di salire a quota 43. Nonostante la pioggia di podi, la squadra italiana perde però una posizione nel medagliere passando dall’ottava alla nona a causa del sorpasso dell’Olanda. Top-ten comunque mantenuta per gli azzurri, attesi nei prossimi giorni da altre gare in cui nessun obiettivo sarà precluso.