Brilla l’Italia in Giappone, spiccano due ori per gli azzurri: il medagliere aggiornato delle Paralimpiadi di Tokyo

Tante medaglie per l’Italia al termine della giornata odierna delle Paralimpiadi di Tokyo, un bottino di tutto rispetto per la delegazione azzurra che sale così a quota 34 dopo poco più di una settimana di gare. Due gli ori regalati dal nuoto, precisamente dalla coppia Trimi-Gilli, a cui si aggiunge l’argento centrato della 4×100 che ha chiuso il programma di oggi. Due i bronzi arrivati dal tiro con l’arco e dalla carabina con Virgilio e Liverani, mentre Oney Tapia conquista nel getto del peso la prima medaglia per l’Italia nell’atletica, conquistando il bronzo. L’ultimo podio lo conquista Sara Morganti nella prova di dressage freestyle, chiusa con un punteggio di 81.100 che le regala uno splendido bronzo. Ottavo posto dunque per la delegazione azzurra, comunque non lontana dalla quinta piazza occupata dall’Ucraina.