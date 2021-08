Gimme five, l’Italia difende la top-ten con cinque podi olimpici: il medagliere aggiornato delle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

Giornata piuttosto proficua per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, ben cinque le medaglie conquistate dalla delegazione azzurra che portano il bottino complessivo a quota 35. Un numero impressionante, che permette di avvicinare il record all-time di podi olimpici conquistati a Giochi, fermo a 36 e ottenuto a Los Angeles 1932 e Roma 1960. Basterà un’altra medaglia nei prossimi giorni per eguagliarlo e due per batterlo, rendendo indimenticabili a quel punto queste Olimpiadi di Tokyo. Nel medagliere l’Italia conferma il nono posto con 7 ori, 10 argenti e 18 bronzi mentre in testa si conferma la Cina con 74 medaglie conquistate di cui 34 d’oro.