Che gaffe dei giornalisti francesi in un servizio sugli incendi: “fermato un escursionista in bici”, ma era.. Chris Froome [VIDEO]

In questi giorni si parla tanto degli incendi che stanno devastando diverse parti del mondo. Come bruciano le terre italiane, tra cui la Sardegna e la Calabria, così anche i francesi stanno facendo i conti con dei pericolosissimi incendi.

C’è, però, per fortuna, qualche episodio che riesce a strappare un simpatico sorriso nonostante la gravità della situazione. Sui social è diventato virale uno stralcio di un servizio di un telegiornale francese, France 2, sugli incendi nel Sud della Francia e sul divieto di circolazione in alcune zone a rischio.

Nel servizio in questione viene ripreso un addetto ai lavori, che ha il compito di garantire il rispetto delle regole sulle strade chiuse, che ferma un ciclista-

“Fermato un escursionista in bicicletta”, afferma la voce narrante del servizio. Peccato che l’escursionista in questione fosse… Chris Froome. Il corridore britannico non è stato riconosciuto dalla stampa e sui social in tantissimi si stanno indignando di ciò considerando che ha vinto ben 4 volte il Tour de France.