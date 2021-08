Rovesciata in corsa da impazzire: il gol di Zaracho in Copa Libertadores è già il più bello dell’anno [VIDEO]

SportFair

Un gol tanto assurdo quanto splendido quello segnato da Matìas Zaracho nella gara tra Atlético Mineiro e River Plate, valida per il ritorno dei quarti di finale di Copa Libertadores. L’argentino classe 1998 ha sfoggiato una pazzesca rovesciata in corsa su cross di Hulk che non ha lasciato scampo a Franco Armani, permettendo così ai brasiliani di andare sul 3-0 e chiudere il discorso qualificazione.

Gol più bello dell’anno?

Un’autentica prodezza che verrà certamente inserita nel novero delle reti che concorreranno al FIFA Puskas Award, il premio per il gol più bello dell’anno che viene assegnato dalla Federazione Internazionale. Grazie al successo ottenuto sul River Plate, l’Atletico Mineiro dunque ha centrato la semifinale di Copa Libertadores dove affronterà il Palmeiras in un derby dal sapore esclusivamente brasiliano.

Il video del gol di Zaracho: