Una rovesciata da stropicciarsi gli occhi: capolavoro assoluto di Danny Ings in Aston Villa-Newcastle [VIDEO]

SportFair

E’ un gol spettacolare quello segnato da Danny Ings in Aston Villa-Newcastle, match della seconda giornata di Premier League terminato con il punteggio di 2-0 a favore dei padroni di casa. Una rovesciata capolavoro quella dell’attaccante dei ‘Villans’, che si coordina in maniera perfetta e al volo non lascia scampo al portiere avversario. Un gol pazzesco che fa esplodere il Villa Park, incredulo al cospetto del gesto tecnico di Danny Ings valso assolutamente il prezzo del biglietto.